الهلال ينشد تقديم عيدية للحبان في مواجهة (الفرسان)





يخوض فريق كرة القدم الاول بنادي الهلال مساء اليوم مباراة مهمة أمام الاهلي الخرطوم ضمن مسابقة الدوري الممتاز، وينشد ابناء المدرب البرتغالي ريكاردو مواصلة رحلة الانتصارات للابتعاد بالصدارة وتقديم عيدية للجماهير الهلال بالتمسك بالصدارة قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، وبحسب متابعات الصحيفة فإن توليفة المدرب البرتغالي لمباراة اليوم ستشهد بعض التعديلات حيث يتوقع أن يعود سليم محمد وموفق صديق للمشاركة بصورة أساسية خلال مباراة اليوم عطفا على منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب، ويمتلك الهلال في رصيده (49) نقطة في صدارة الترتيب، بينما للأهلي الخرطوم (22) نقطة ويطمح الفرسان لتحسين موقفهم في روليت المنافسة، وكان الهلال قد حقق جملة انتصارات في الآونة الاخيرة كان آخرها على فريق الشرطة القضارف بثلاثية نظيفة.

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