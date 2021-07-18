سياسية
الإدارة العامة للخزانات: زيادة تدريجية لمناسيب مياه النيل الأزرق
اعلنت الإدارة العامة للخزانات بوزارة الري والموارد المائية انها تتوقع حدوث زيادة فى وارد مياه النيل الأزرق كنتيجة لهطول امطار غزيرة فى الهضبة الإثيوبية.
واكد تعميم صحفي اصدره مهندس معتصم العوض محمد مدير الإدارة العامة للخزانات اليوم بانه ستحدث زيادة تدريجية لمناسيب مياه النيل الأزرق جنوب خزان الروصيرص وشماله حتى الخرطوم
ودعت وزارة الري المواطنين القاطنين على جانبي النيل الأزرق الى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا علي الارواح والممتلكات
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