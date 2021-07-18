أزمة بعد العاشرة.. الزمالك يسحب تهنئته والأهلي يعتذر





ليلة مثيرة عاشتها جماهير الأهلي والزمالك في مصر، عقب فوز النادي الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي.

الإثارة لم يكن مصدرها فقط الفوز الأحمر، ولكن سجال على وسائل التواصل الاجتماعي بين الناديين انتهى بسحب المجلس المؤقت لإدارة نادي الزمالك للتهنئة المقدمة منه للأهلى، واعتبارها كأن لم تكن، واعتذار أهلاوي عما بدر من إحدى صفحات النادي الأحمر الرسمية.

تهنئة بيضاء

البداية كانت بإصدار مجلس إدارة الزمالك تهنئة للنادي الأهلي باللقب الأفريقي العاشر، في بادرة منه لتلطيف الأجواء، وتخفيف التوتر بين جماهير الناديين، ونشر الروح الرياضية ونبذ التعصب.

وقال بيان الزمالك “قدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني، واللاعبين بعد فوز النادي الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي بطولة دوري الأبطال الأفريقي التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب والحصول على كأس البطولة في النسخة التي تحمل رقم 57 في تاريخ البطولة”.

سخرية حمراء وتنمر

الصفحة الرسمية لقناة الأهلي قامت بمشاركة تهنئة النادي الزمالك والتعليق عليها “ننتظركم في البطولة القادمة من أجل إعادة لقاء العام الماضي” وهو ما اعتبره الزمالك سخرية من البيان.

كما وجهت بعض جماهير الأهلي هتافات وصفتها صحف محلية بالعنصرية ضد قائد الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا” مما زاد من غضب إدارة والجماهير البيضاء.

الزمالك يسحب التهنئة

في رد فعل سريع، قرر مجلس إدارة الزمالك سحب تهنئته للنادي الأهلي، واعتبارها كأن لم تكن، اعتراضاً على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة، حسب بيان أصدره النادي الأبيض فجر اليوم.

وأضاف بيان الزمالك “كان القصد منها البدء بنبذ التعصب بين الجماهير، ولكنها للأسف قوبلت من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم على صفحاته الرسمية، ثم تبعتها جماهيرهم على نفس النهج في تطاول واضح على الزمالك وعلى شيكابالا قائد فريق كرة القدم”.

عدد من جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي هاجم مجلس إدارة النادي بسبب توجيه تهنئة لمنافسه الرئيسي على البطولات، ووصل الأمر أن طالب بعضهم برحيل مجلس الإدارة بسبب هذه التهنئة.

استفدت ايه يا كابتن حسين لبيب لما هنأت النادي ده سخروا منك علي قناتهم و ردوا عليك بقلة ادب و استفزاز رغم ردهم المؤدب علي كل الاندية. مبسوط انت دلوقتي لما شكلنا بقي زفت وسط الاندية اللي هنيتهم. خسارة و الله….

الحاج حسين لبيب فاكر نفسه عمده وبتاع مجالس عرفيه تهنئه يمين وتهنئه شمال انت محترمتش النادى ولا جماهيره انت متمثلناش تمثل نفسك نزل تهنئه ع صفحتك الشخصية مش الموقع الرسمى للنادى اوع تفتكر انك بتعمل حاجه الكل عارف ان هانى برزى وعمرو ادهم هما لى شغالين كل ملفات استقيل واحترم نفسك

حسين لبيب لا يمثلنا ولا يشرفنا تواجده في النادي مش شاطر إلا في الكلام وبس ومحدش بيشتغل إلا شخص واحد عارفينه كويس من هنا لحد ما هو ومجلسه يمشوا من النادي غير مأسوفين عليهم محدش هيشوف كلمة عنهم وهيتهاجم في كل مرة يغلط فيها حسين لبيب لو عندك كرامة احترم سنك واستقيل من النادي

اعتذار أهلاوي

قناة الأهلي أصدرت بيانا اعتذرت فيه لمجلس إدارة نادى الزمالك “الذي قدم بكل حب واحترام التهنئة بفوز الأهلي بلقبه الأفريقي العاشر” وتحدثت عن قيام أحد العاملين بقطاع التواصل الاجتماعي بكتابة تعليق لا يليق، وأعلن البيان إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق تمهيدا لفصله.

كما أكد عضو مجلس إدارة الأهلي، طارق قنديل، في تصريحات عبر إذاعة “أون سبورت” صباح اليوم، أن ما حدث من حساب قناة الأهلي في التعامل مع تهنئة الزمالك تصرف فردي، وتم إيقاف مرتكب هذا الفعل تمهيدا لفصله عن العمل.

وتوج الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا بكرة القدم بفوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في النهائي الذي جمعهما، أمس السبت، على ملعب “محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء المغربية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ونجح الأهلي في استغلال حصول الجنوب أفريقي هابي ماشياني على بطاقة حمراء، واستفاد من النقص العددي لمنافسه بأفضل طريقة بتسجيله 3 أهداف عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي “أفشة” وعمر السولية في الدقائق 53 و64 و74 على الترتيب.

الجزيرة