عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الإثنين” 19 يوليو 2021





صحيفة السودانيٰ:

د. النور حمد: لا بد من مُصالحة مع الإسلاميين

مناوي يدعو لإقامة علاقات اقتصادية وسياسية مع إسرائيل

أديب : الدولة مسؤولة عن تقديم التعويض لقرارات الأجهزة العدلية الخاطئة

(إزالة التمكين) تحقق في مخالفات سكر السوكي ومشروع سنار عاصمة للثقافة الإسلامية

عودة الحسن الميرغني للبلاد عقب عيد الأضحى

صحيفة النيل الدولية:

الصحة: تصاعد حالات الكورونا بالخرطوم والبحر الاحمر

فرض إجراءات صحية بالقانون في منطقتي كافوري وشرق الخرطوم بسبب كورونا

زيادة متوقعة فى ايراد النيل الأزرق

جبريل: سنتفاوض ثنائياً مع السعودية والامارات والكويت لإعفاء60% من ديونها

التضخم السنوي يتجاوز 412 بالمئة في يونيو

طرح خراف الأضحية بسعر الكيلو

قرار باستئناف إجراءات الأراضي بالخرطوم

صحيفة الوطن:

رجال أعمال سودانيين ومتطوعين ينضمون لمبادرة “يد العون” الروسية للعمل الانساني

وكالة السودان للأنباء “سونا”

حمدوك يلتقي وفداً من أبناء رهيد البردي وتلس

جبريل: ما حدث في نادي باريس إنجاز ولا توجد مهددات للاستثمار

محافظ المركزي: اعفاء الديون يمهد للتعامل مع المجموعة المصرفية العالمية

بحث تنشيط علاقات التعاون التجاري بين السودان والسويد

مدينة الأبيض تشهد وفرة كبيرة في عرض الأضاحي

تامين دقيق الخبز طيلة عطلة العيد

شمال دارفور تتسلم سيارات لتقوية النظام الصحي المحلي

الصحة:تصاعد حالات الكورونا بالخرطوم والبحر الاحمر

الصحة: حالات كرونا كامنة وسط المجتمع

اجتماع مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم

الشركة العربية تسلم تقاوى لصغار المزراعين بالنيل الازرق

وزير الاستثمار: آثار إيجابية كبيرة لإعفاء ديون السودان

والي القضارف يتعهد بتنمية وتطوير الشريط الحدودى

القضارف تدشن الموسم الزراعي بالفشقة الصغرى

ارتفاع معدل التضخم لشهر يونيو الى 412.75%

توقع تزايد ايراد النيل الأزرق

منظمة الإغاثة الإسلامية تستهدف ذبح ١٩٣٩ عجلا للاضحية

نمر يطلع على أنشطة وخطط مجلس تنسيق التعدين بشمال دارفور

حملة كبرى للنظافة بشارع الاربعين والموردة بامدرمان