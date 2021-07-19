ريال مدريد يضحي بالنجم “المخيب للآمال” لتمويل صفقة مبابي





أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد وضعت مهاجم الفريق البلجيكي إدين هازارد على قائمة البيع، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت ماركا، في تقرير لها اليوم الاثنين، إن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قرر بيع هازارد والاستفادة من المقابل المادي من أجل تمويل صفقات أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يبحث عن حلول مالية لتمويل صفقة شراء الفرنسي، كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل مع ناديه باريس سان جيرمان.

ويسعى ريال مدريد لجلب النجم الفرنسي الشاب خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث يرغب بيريز في الاستغناء عن العناصر غير المؤثرة في صفوف الفريق، من أجل توفير الأموال في صفقة مبابي.

ويواجه ريال مدريد أزمة كبيرة في صفقة مبابي، إذ أن النادي الباريسي متمسك بالنجم الفرنسي بجانب مطالبه المادية الكبيرة لعرقلة إتمام صفقة انتقاله إلى النادي الملكي.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع هازارد القادم من تشيلسي صيف 2019 مقابل نحو 150 مليون يورو، لتعويض رحيل هدافه التاريخي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، ولكن البلجيكي أخفق في القيام بهذا الدور.

ولاحق هازارد لعنة الإصابة، ولم يشارك سوى في 43 مباراة، مع ريال مدريد في كل المسابقات خلال موسمين، وسجل 5 أهداف فقط، إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة.

روسيا اليوم