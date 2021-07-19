فيفا” ينفي إجراء تغييرات على قوانين المستديرة





نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الاثنين، ما تردد عبر وسائل الإعلام، خلال الأيام الماضية، عن عزمه إجراء تغييرات جذرية في قوانين المستديرة.

وقال “فيفا” في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: “يود فيفا أن يوضح التقارير الخاطئة التي تم تداولها في وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة بشأن نية الفيفا المزعومة لإجراء تغييرات تجريبية على قوانين اللعبة ضمن بطولة الشباب التي تقام في هولندا”.

وأضاف البيان: “يمكن للفيفا تأكيد عدم وجود نية في الوقت الحالي لتجربة أي من التغييرات المشار إليها في هذه التقارير، وأن هذه التغييرات لم تتم مناقشتها داخل فيفا أو مع زملائنا في مجلس الاتحاد الدولي”.

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية قد أشارت، السبت، إلى أن الاتحاد الدولي يرغب في تقليص زمن المباراة إلى 60 دقيقة، وأن يكون عدد التبديلات غير محدود في المباريات، ومعاقبة كل من تلقى بطاقة صفراء بالخروج من المباراة لـ 5 دقائق، وأداء رميات التماس بالقدم.

وذكرت الصحيفة أن التعديلات المزعومة سيتم تجربتها في بطولة “كأس المستقبل لكرة القدم” دون 19 عاما والتي تتنافس فيها أربعة فرق هي آيندهوفن والكمار الهولنديين ولايبزيغ الألماني وكلوب بروج البلجيكي.

الأناضول