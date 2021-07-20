سياسية
رئيس الوزراء يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السادة الأدارسة بأم درمان
أدى رئيس الوزراء، د. عبد الله حمدوك، صلاة عيد الأضحى المبارك، في جامع السادة الأدارسة بالمسجد العتيق في الموردة أم درمان. بحضور السادة مشائخ الادارسة الكرام.
هنأ رئيس الوزراء، د. عبد الله حمدوك، الشعب السوداني والمسلمين بعيد الأضحى المبارك، وتمنى أن يعيده بالخير والازدهار والاستقرار.
وقال حمدوك: “أتقدم بخالص التهنئة والمحبة لشعبنا الكريم وللمسلمين في كل مكان بمناسبة عيد الأضحى المُبارك، أعاده الله علينا بالخير والازدهار والاستقرار. رحم الله أمواتنا وشفى مرضانا وجمع شمل المتفرقين”.
واضاف: “إن من تباشير هذا العيد السعيد، مؤشرات التوافق بين المكونات المجتمعية والسياسية بولايات شرقنا الحبيب، فلنستمر في العمل معاً لإشاعة السلم الاجتماعي ولمعالجة المظالم التنموية في شرقنا الحبيب وكامل بلادنا، وكل عام والجميع بخير”
صحيفة السوداني
تعليق واحد
عنوان الخبر
حمدوك يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع السادة الادارسة بام درمان
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الحمد الله حمدوك صار من تجار الدين
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طبعا هذا القول على طريقة المعارضة السابقة التي تولت الحكم الآن في السودان
كانوا ايام الانقاذ اذا رأوا اي مسئول حكومي حضر الصلاة او شارك في مناسبة دينية او تحدث عن الدين على طول يصفونه بانه تاجر دين….
وعليه فوصفهم هذا ينطبق على حمدوك الان
والحمد لله