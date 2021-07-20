رئيس الوزراء يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السادة الأدارسة بأم درمان





أدى رئيس الوزراء، د. عبد الله حمدوك، صلاة عيد الأضحى المبارك، في جامع السادة الأدارسة بالمسجد العتيق في الموردة أم درمان. بحضور السادة مشائخ الادارسة الكرام.

هنأ رئيس الوزراء، د. عبد الله حمدوك، الشعب السوداني والمسلمين بعيد الأضحى المبارك، وتمنى أن يعيده بالخير والازدهار والاستقرار.

وقال حمدوك: “أتقدم بخالص التهنئة والمحبة لشعبنا الكريم وللمسلمين في كل مكان بمناسبة عيد الأضحى المُبارك، أعاده الله علينا بالخير والازدهار والاستقرار. رحم الله أمواتنا وشفى مرضانا وجمع شمل المتفرقين”.

واضاف: “إن من تباشير هذا العيد السعيد، مؤشرات التوافق بين المكونات المجتمعية والسياسية بولايات شرقنا الحبيب، فلنستمر في العمل معاً لإشاعة السلم الاجتماعي ولمعالجة المظالم التنموية في شرقنا الحبيب وكامل بلادنا، وكل عام والجميع بخير”

صحيفة السوداني