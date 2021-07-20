تعرف على تفاصيل خطة حكومة مصر للتحول إلى الرى الحديث





تنتهج الدولة المصرية سياسات للحفاظ على كل نقطة مياه، وهناك مشروعات لترشيد استهلاك المياه، مثل تأهيل الترع والمساقى، وتنتهى للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث وتعديل ثقافة المواطن من الإسراف فى المياه.

وفى التقرير التالى نوضح تفاصيل الدعم الذى تقدمه الدولة للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.

1- الدولة تقدم مبادرة من البنك المركزى و للمزارع عن طريق تقديم قروض ميسرة من البنوك الوطنية، بضمان وزارة الموارد المائية والرى لتشجيع التحول من الرى بالغمر الى الرى الحديث .

2- هناك فترة سداد لهذه الفروض على مدار 5 سنوات و هناك فترة سماح للمزارع، وعلى حساب اسلوب الرى سواء كان بالرش أو بالتنقيط .

3- يقدم البنك القرض بنحو 15 ألف جنيه للفدان من الرى بالغمر للرى بالتنقيط، و20 الف لمن يحول من الرى بالغمر للرى بالرش.

4- بمجرد تقديم المزارع لأوراقه فى البنك المتضمنة سند الملكية وصورة الرقم القومى يحصل على نصف القرض لشراء الخامات المطلوبة للتحول من الغمر للطرق الحديثة، وبعد الشراء يخطر البنك عن طريق وزارة الرى أو الزراعة المسئولتان عن تقديم الدعم الفنى للمواطن من خلال تصميم الشبكة، وبعد ذلك يتم منحه باقى القرض.

5- هناك خطة للأراضى المستهدف تحويلها من الرى بالغمر الى الرى الحديث 4 مليون فدان فى الاراضى القديمة بالدلتا و على مدار 3 سنوات سيتم تحويلهم.

كتبت أسماء نصار

اليوم السابع