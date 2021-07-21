عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الأربعاء” 21 يوليو 2021





صحيفة النيل الدولية:

حَمدوك: السودان مايزال يدعو لاتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة

رئيس الوزراء: جهود اهل السودان وصبرهم بدات تؤتي اكلها

رئيس هيئة الاركان يؤدي صلاة العيد بالفشقة

والي الجزيرة يعلن عن خطة لضبط الأسواق ومحاربة الفساد

الشعبة القومية لمصدري الذهب تستعجل القرارات الخاصة بصادر الذهب

صحيفة السودانيٰ:

رَئيس الوزراء للشعب السوداني: أريد أن أطمئن الناس بأننا نعمل بمسؤولية وجدية من أجل رفع الغلاء وإزاحة كل أشكال البلاء

عمر الدقير يهنئ بمناسبة عيد الأضحى المبارك

– في خطاب العيد .. “البرهان” يدعو إلى قبول الآخر و نبذ سياسات الإقصاء العنصرية و الحزبية

وكالة السودان للأنباء “سونا”

البُرهان يهنئ الشعب بعيد الأضحى ويدعو للوحدة ونبذ الجهوية

رئيس الوزراء يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السادة الأدارسة بأم درمان

حمدوك يهنئ الشعب السوداني والمسلمين بعيد الأضحى المبارك

حمدوك:جهود اهل السودان وصبرهم بدات تؤتي اكلها

حمدوك: السودان مايزال يدعو لاتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة

رئيس هيئة الاركان يؤدي صلاة العيد بالفشقة

الشعبة القومية لمصدري الذهب تستعجل القرارات الخاصة بصادر الذهب

نمر يتلقى التهاني من القيادات السياسية والتنفيذية والاهلية والمنظمات الدولية

والي القضارف يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وراق يؤدى صلاة العـــيد بالجــزيرة آبا

والي شمال كردفان يهنئ مواطني الولاية بعيد الأضحى المبارك

أمام مسجد الفاروق بدنقلا يدعو المصلين لوحدة ونبذ الخلاف

والي الجزيرة يعلن عن خطة لضبط الأسواق ومحاربة الفساد

الرعاية الإجتماعية بالجزيرة توجه بمحاربة الغلو والتطرف ونبذ خطاب الكراهية

المحفظة الزراعية لتمويل الموسميين الصيفي والشتوي تستورد أجود أنواع السماد

التنمية الإجتماعية بالخرطوم تدشن برنامج العيد لدور الإيواء

وقف الديانة بدولة تركيا” تنفذ مشروع توزيع الاضاحى للفقراء بالفاشر

منظمة قطرة ماء تدشن مشروع الأضاحى بمنطقة الفتح غرب امدرمان

سونا تنشر اماكن تجميح جلود الاضاحي بولاية الخرطوم