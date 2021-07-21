انقطاع الكهرباء في أحياء بالخرطوم منذ الأمس





انقطع التيار الكهرباء في أحياء بالخرطوم منذ الأمس، أول أيام عيد الأضحى المُبارك. وتعاني مناطق في أحياء الرياض وأركويت من انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ منذ الساعة 6 من مساء أمس حتى صباح اليوم الأربعاء 21 يوليو.

وتقدم سكان الرياض بعدة بلاغات، إلا أنه لم يتم معالجة العطل. في حين قال فنيون بمركز الشكاوى في الرياض، أنهم لم يتمكنوا من معرفة العطل، وأنهم رفعوا الشكوى إلى مركز التحكم، وفي انتظار وصول المهندس لتحديد مكان العطل، الذي تسبب في إنقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة متواصلة في أول وثاني أيام العيد.

السوداني