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وفد من نادي الهلال إلى النهود

أخبار الرياضةالرئيسية

بواسطة باج نيوز في يوم 21 يوليو 2021 3:54 م

الهلال

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الخرطوم: باج نيوز

البعثة ستعود في ذات يوم المباراة.

يغادر وفد من نادي الهلال بقيادة مدير الكرة الفاضل حسين إلى النهود، الخميس.

وتأتي الخطوة لترتيب إقامة بعثة فريق الكرة بنادي الهلال المقرّرة وصولها إلى هناك، الجمعة.

وينتظر أنّ يتولى رئاسة البعثة نائب الأمين العام إسماعيل عثمان.

وأوضح عضو لجنة تطبيع نادي الهلال نزار عوض في تصريحٍ لـ”باج نيوز”، أنّ كلّ الترتيبات اكتملت لمغادرة البعثة إلى النهود.

والأحد، يحّل الهلال الخرطوم ضيفًا على حيدوب النهود، في مباراة ضمن دور الثمانية لمنافسة كأس السودان.

باج نيوز