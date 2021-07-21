فنان مصري يكشف عن أزمة الفنانة دلال عبد العزيز بعد 90 يوما داخل المستشفى





كشف الفنان والمنتج المصري هشام جمال، وهو أحد المقربين من الفنانة دنيا سمير غانم، أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية لم تستقر بعد.

ونشر جمال عبر حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام” صورة تجمعه مع دلال عبد العزيز، وعلق عليها قائلا: “عدى تقريبا 90 يوم على دخول الأم الحنينة والست صاحبة الواجب الأستاذة دلال عبد العزيز العناية المركزة، ياريت تدعولها تتحسن وربنا يشفيها ويبقى عيد سعيد عليها وعلى بناتها دنيا وإيمي اللي عايشين تجربة صعبة، ربنا يصبّرهم عليها ويخفف عليهم الحمل الكبير والضغط النفسي اللي همّا فيه كل لحظة مع نزول وطلوع الأكسجين ومع كل تغير في حالتها”.

وكان الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قد كشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز، وقال فيها: “هي تحتاج جهاز الأكسجين والتنفس الصناعي حتى هذه اللحظة، الحالة مستقرة ولكن بالأجهزة”.

وأضاف: “بعض حالات كورونا بتيجي وتمشي، وحالات أخرى بتيجي وتسيب أثار التهابات تليفية على نسيج الرئة تضعف قدرتها على دخول الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يصبح مجهود النفس عالي، والاحتياج لأجهزة التنفس ضروري… إن شاء الله حالة دلال عبد العزيز تتحسن مع مرور الأيام والدعاء”.

العربية نت