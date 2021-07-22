عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الخميس” 22 يوليو 2021م





صحيفة السودانيٰ:

جنوح السفينة القادمة من إيلات الإسرائيلية في طريقها إلى بورتسودان قبالة المياه المصرية

حاكم إقليم الأمهرة يُعيِّن الجنرال المُتطرِّف “تيفرا مامو” قائداً للقوات الخاصة

صحيفة النيل الدولية:

وزير المالية: الجهود الخارجية لتوفير الموارد وتوجهيها نحو الإنتاج

بعثة علمية إسرائيلية إلى بورتسودان لإطلاق مشروع مشترك حول المرجان

تحرير مجموعة من الفتيات ضحايا الاتجار بالبشرمن بينهن طفلات

خمسة مليار جنيه لصيانة مستشفى الجزيرة ابا

الجمعية السودانية التركية للإغاثة الطبية تنفذ مشروع توزيع الأضحية

وكالة السودان للأنباء “سونا”

حمدوك:جهود اهل السودان وصبرهم بدات تؤتي اكلها

وزير المالية: الجهود الخارجية لتوفير الموارد وتوجهيها نحو الإنتاج

وزيرالداخلية يتفقد رئاسة شرطة ولاية الخرطوم ومحلياتها السبع

لجنة تفكيك التمكين تهنئ الشعب السوداني بعيد الاضحى المبارك

مدير عام قوات الشرطة يتفقد منسوبي الشرطة بالحاج يوسف

حاكم النيل الازرق يحي جهودمجلسي السيادة والوزراء وشركاء الفترة الانتقالية

والي غرب دارفور يشيد بدور قوات التحالف في تعزيز الأمن

خميس أبكر يتفقد المرضى بمستشفى الجنينة التعليمي ويؤكد دعمه للصحة

نمر يدشن برنامج توزيع الأضاحي بسجن شالا الإتحادي

منظمة بت مكلي تدشن توزيع الاضاحي للأسر المتعففة والمشردين

الهلال الأحمر القطري بالسودان يبدأ توزيع لحوم الأضاحي

(6400) أسرة مستفيدة من تنفيذ قطر الخيرية لمشروع الأضاحي بالسودان

تسعة إرتكازات للإسعاف بالطرق القومية بولاية الجزيرة

وزير الشباب والرياضة يتوجه الى طوكيو

العداء السوداني صدام كومي يصل طوكيو للمشاركة في الأولمبياد

والي شرق دارفور يقدم تهاني العيد لعدد من المؤسسات

الإغاثة الإسلامية تنفذ مشروع الاضاحي السنوي بغرب كردفان

خمسة مليار جنيه لصيانة مستشفى الجزيرةابا

والي سنار يتلقى تهاني العيد ويدعو لاستثمار روح التسامح

حاكم اقليم النيل الازرق: السجن محطة في الحياة وتقويما للسلوك

الجمعية السودانية التركية للإغاثة الطبية تنفذ مشروع توزيع الأضحية

تحرير مجموعة من الفتيات ضحايا الاتجار بالبشرمن بينهن طفلات

محلية شرق النيل تقف على تصريف مياه الأمطار