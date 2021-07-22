حميدتي يسجل زيارة خاصة للرئيس البرهان بمسقط رأسه بنهر النيل





سجل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو يوم الخميس، زيارة خاصة للسيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في مسقط رأسه بمنطقة قندتو بولاية نهر النيل.

وقدم السيد النائب الأول التهاني للسيد رئيس المجلس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعود والبلاد أكثر تقدماً وازدهاراً.

ووجدت الزيارة إرتياحاً كبيراً من السيد الرئيس الذي عبر عن شكره وتقديره للسيد النائب.

وتقدم النائب دقلو بالشكر للرئيس البرهان على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة.

وكان حضوراً في الزيارة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وعدد من شيوخ الطرق الصوفية ورموز المجتمع.

قندتو- 22-7-2021 (سونا)