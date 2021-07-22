مروي: اعلان الطوارئ لمقابلة توقعات تصريف مياه السد





أعلنت غرفة طواريء الخريف والفيضانات بمحلية مروي بالولاية الشمالية بأن إدارة سد مروي قد أفادت عن وصول كميات كبيرة فوق المتوقع من المياة لبحيرة السد الأمر الذي يجعل فتح تصريف الخزان إحتمالا” كبيرا”خلال يوم الخميس 22/ يوليو /ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

واهابت الغرفة في بيان لها بأعضاء لجان التغيير والخدمات ولجان الجسور الواقية بالمحلية وشباب لجان المقاومة وكافة المواطنين، باخذ الحيطة وووضع التحوطات اللازمة والتحسب لتصريف المياه.

وناشدت غرفة الطواريء بالمحلية جميع المواطنين على إمتداد قري المحلية بالضفتين الغربية والشرقية بأخذ الحيطة والحذر والقيام بالتحوطات اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية وعدم فتح أية جداول إلا بإشراف اللجان المسؤولة عن الجسور على إمتداد النيل حفاظاً على القري والمزارع والممتلكات.

واكدت الغرفة ثقتها التامة في قدرة أبناء هذه المحلية على تحمل المسؤولية في حماية مناطقهم بكل عزيمة وبسالة وتجرد حتى يمرهذا الموسم علي خير وسلام.

مروي22-7-2021 (سونا)