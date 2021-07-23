ابوبكر وإسراء يحملان علم السودان في افتتاح أولمبياد طوكيو





يحمل السباح أبو بكر عباس، ولاعبة التجديف إسراء خوجلي علم السودان اليوم الجمعة، من خلال طابور عرض الدول في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو، الثامنة مساء بتوقيت اليابان، الواحدة ظهرا بتوقيت السودان، وسيستمر الحفل لمدة أربعة ساعات .

على صعيد متصل، خاضت المجدفة إسراء خوجلي صباح اليوم التصفية الأولى لفردي السيدات في منافسات الروينغ بأولمبياد طوكيو، وحققت زمن قدره 18 /10، وسوف تخوض اللاعبة التصفية الثانية صباح غد السبت.

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