الارصاد: توقعات بهطول أمطار اليوم وغداً بمعظم أنحاء البلاد





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة هطول أمطار خلال اليوم على أجزاء من ولايات الخرطوم، البحر الاحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، النيل الازرق، جنوب وغرب كردفان، جنوب وغرب دارفور .

اضافت الهيئة بان الفاصل المداري سيمر اليوم بشمال ولاية البحر الأحمر شمال ابو حمد ودنقلا جنوب وادي حلفا وشمال اقليم دارفور، موضحة ان درجات الحرارة العظمى والصغرى تستمر في الارتفاع ليشمل جميع انحاء البلاد خلال اليوم.

واشارت هيئة الارصاد في تقريرها الى ان درجات الحرارة العظمى والصغرى تعاود الانخفاض التدريجي في اغلب انحاء البلاد غدا السبت خاصة المناطق التي تتاثر بهطول الامطار اوالتي يتشكل على سمائها غطاءً من السحب الطبقية المتوسطة والركامية المنخفضة .

وتوقعت هطول امطار غدا على اجزاء من ولايات البحر الاحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، النيل الازرق، ولايات كردفان الكبرى، ولايات اقليم دارفور.

سونا