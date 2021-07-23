السودان… حالة طوارئ بسبب كميات مياه فوق المتوقعة عند سد مروي





أعلنت سلطات محلية مروي في الولاية الشمالية في السودان حالة الطوارئ بسبب وصول كميات من المياه فوق المتوقعة عند سد مروي.

وقالت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، إن غرفة طوارئ الخريف والفيضانات بمحلية مروي بالولاية الشمالية أعلنت حالة الطوارئ بعدما أفادت إدارة سد مروي بوصول كميات كبيرة فوق المتوقع من المياة لبحيرة السد.

وطالبت الغرفة في بيان لها أعضاء لجان التغيير والخدمات ولجان الجسور الواقية في المحلية وشباب لجان المقاومة وجميع المواطنين، بأخذ التحوطات اللازمة والتحسب لتصريف المياه، كما ناشدت جميع المواطنين على امتداد قرى المحلية بحماية الجسور الواقية وعدم فتح أية جداول إلا بإشراف اللجان المسؤولة عن الجسور على امتداد النيل حفاظاً على القرى والمزارع والممتلكات.

وشددت الغرفة على ثقتها التامة في قدرة أبناء محلية مروي على تحمل المسؤولية في حماية مناطقهم بكل عزيمة وبسالة وتجرد حتى يمر هذا الموسم على خير وسلام.

وفي وقت سابق، وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسالة إلى دول المصب لنهر النيل (مصر والسودان)، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”.

وتطرق آبي أحمد في رسالة كتبها باللغة العربية، أمس الخميس، لقضية الملء الثاني لسد النهضة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في نص رسالته: “إلى أخواتي وإخواني في دول المصب لقد تم الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي العظيم على نهر أباي في العشرين من شهر يوليو/ تموز عام 2021”.

وتابع: “كما وعدتكم سلفا في التاسع من شهر يوليو، عام 2021، لقد قامت إثيوبيا بملء سدها أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة مفيدة لنقص الفيضان من دولة المصب المباشرة”.

واختتم آبي أحمد رسالته، قائلا: “أود أن أطمئنكم مرة أخرى، بأن هذا الملء لن يؤدي بضرر لأي من بلداننا. وسيظل سد النهضة الإثيوبي العظيم مكسبا ورمزا حقيقيا للنمو والتعاون المشترك”.

العربية نت