مواجهة مرتقبة بين ميسي ورونالدو في برشلونة





قد يحظى مشجعو النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي بمواجهة قريبة بينهما، بعدما تقرر أن يستضيف برشلونة يوفنتوس في كأس جوان غامبر في الثامن من أغسطس المقبل.

وذكرت صحيفة “ماركا” (MARCA) الإسبانية أن ما قد يحرم الجماهير من هذه المواجهة هو عدم تجديد عقد ميسي، الفائز أخيرا بلقب كوبا أميركا، مع نادي برشلونة بعد انتهاء عقده نهاية الشهر الماضي بسبب مشاكل مالية تعصف بالنادي الكتالوني.

وقالت ماركا إن الثنائي تواجها 35 مرة، وكان لميسي اليد العليا بفوزه على رونالدو في 16 مباراة وخسر 10 مباريات فقط.

سبوتنيك