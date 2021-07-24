مليشيات إثيوبية تختطف قائدا عسكريا سودانيا واغلاق المعبر الحدودي مع اثيوبيا





العسكرية، حسبما أفاد موقع “سودان تريبيون”. وقال الموقع إنه تم اقتياد النقيب بهاء الدين يونس، قائد منطقة القلابات العسكرية، أثناء ملاحقته مليشيات اثيوبية اختطفت أمس الجمعة ثلاث أطفال سودانيين من داخل الحدود. ووفق “سودان تريبيون”، اقتادت المليشيات الإثيوبية أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و15 عامًا من قبائل “الفلاتة”، أثناء رعيهم الأبقار قرب “القلابات” المحاذية لمدينة “المتمة” الإثيوبية في إقليم الأمهرا، إلى جهة غير معلومة. وكشفت التحركات العسكرية عن تواجد الأطفال المختطفين في منطقة “ثلاثة قطاطي” برفقة مليشيا إثيوبية تحاول الاتصال بذويهم لطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم. وتشهد المتمة الاثيوبية انتشارا أمنيًا كثيفًا بالتزامن مع وصول وفد أمني وعسكري وسياسي رفيع لبحث تداعيات الأوضاع الأمنية والتدخل لاحتواء الأزمة بين البلدين.

الخرطوم ( كوش نيوز)