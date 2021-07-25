الحُزن يكتنف المصلين ببوتسودان عقب نداء المآذن “صلوا في بيوتكم” نتيجة تفاقم أزمة كورونا





خيّم الحزن على المصلين بمدينة بورتسودان بعد أن أصبحت المآذن تردد نداءً أن “صلوا في بيوتكم” عقب أذان كل صلاة، في سابقة من نوعها بالمدينة، بسبب تفاقم أزمة كورونا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، استبدل فيها مؤذنين بمساجد بورتسودان عبارة “حيّ على الصلاة”، بالدعوة إلى الصلاة في المنازل”صلوا في رحالكم”، بصوت حزين.

و عطلت السلطات بولاية البحر الأحمر إقامة الصلوات الخمس والجمعة، ضمن إجراءات احترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تفاقم انتشاره على نحو مخيف بحاضرة الولاية بورتسودان.

صحيفة السوداني