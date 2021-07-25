خطوة جديدة لعقد الجمعية العمومية لنادي المريخ





فاجأ رئيس نادي المريخ آدم سوداكال، المراقبين لأزمة الملف الإداري بالنادي وجماهيره بخطوة الجديدة، كشف عنها والمتعلقة بالجمعية العمومية غير العادية لتضمين ملاحظات الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على مقترح النظام الأساسي.

وجاءت الخطوة من قبل الجناح المؤيد لرئيس نادي المريخ آدم سوداكال المنشق مجلس إدارته إلى مجموعتين، وذلك بالإعلان عن جدول أعمال الجمعية والإجراءات التي يجب اتباعها من قبل العضوية التي يجب أن تشارك فيها.

وجدد نادي المريخ تأكيداته بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم السبت الموافق 31 يوليو/تموز الجاري بدار النادي في مدينة أم درمان، وانتخاب اللجان الانتخابية واستكمال اللجان المستقلة وإجازة اللائحة الانتخابية.

وبحسب المستندات الرسمية وفق موقع كووورة، فإن مجلس المريخ حدد أعمال الجمعية العمومية في 5 نقاط أهمها إدراج ملاحظات الفيفا على النظام الأساسي، وإضافة مقترحات على النظام الأساسي من قبل أعضاء الجمعية العمومية، ثم انتخاب لجنة الانتخابات ولجنة الاستئنافات الانتخابية.

وشدد نادي المريخ في خطوته السبت الإجراءات في معايير العضوية التي يجب أن تشارك في الجمعية

صحيفة السوداني