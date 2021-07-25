قرار بتعيين مستشارين لمجلس الوزراء وإعفاء وتكليف بديوان المراجع العام





أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم قراراً بإعفاء الطاهر عبدالقيوم إبراهيم من منصب المراجع العام، وتكليف الاستاذ فخرالدين عبدالرحمن السيد علي بشير بتسيير مهام المراجع العام. كما أصدر حمدوك قراراً بتعيين مستشارين لرئيس الوزراء وشمل القرار تعيين الاستاذ ياسر عرمان مستشاراً سياسياً، وتعيين الأستاذة عائشة حمد محمد مستشاراً لشؤون النوع الاجتماعي، وتعيين علي جماع عبدالله مستشاراً للحوكمة والإصلاح المؤسسي، وحسان نصرالله علي كرار مستشاراً للسلام. ووجه القرار بحسب (سونا)، وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي، العمل والإصلاح الاداري، وديوان المراجع القومي والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

الخرطوم (كوش نيوز)