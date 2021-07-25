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قرار بتعيين مستشارين لمجلس الوزراء وإعفاء وتكليف بديوان المراجع العام
أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم قراراً بإعفاء الطاهر عبدالقيوم إبراهيم من منصب المراجع العام، وتكليف الاستاذ فخرالدين عبدالرحمن السيد علي بشير بتسيير مهام المراجع العام. كما أصدر حمدوك قراراً بتعيين مستشارين لرئيس الوزراء وشمل القرار تعيين الاستاذ ياسر عرمان مستشاراً سياسياً، وتعيين الأستاذة عائشة حمد محمد مستشاراً لشؤون النوع الاجتماعي، وتعيين علي جماع عبدالله مستشاراً للحوكمة والإصلاح المؤسسي، وحسان نصرالله علي كرار مستشاراً للسلام. ووجه القرار بحسب (سونا)، وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي، العمل والإصلاح الاداري، وديوان المراجع القومي والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
يا حمدك ،،، هل البلد بحاجة لمستشارين؟ الآ يكفي ما لديك منهم ؟ ماذا حققوا باستشاراتهم للسودان ؟؟؟؟
يااخي البلد اقتصادها منهار فلماذا زيادة الاعباء على خزينة الدولة المنهارة اليس منكم رجل رشيد ؟؟؟؟
حمدوك الدولة مترهلة وبها وزراء ومتسشارين اكثر من حكومة بادين وهم وزراء طبعا اكفاء وزراء في تاريخ البشرية كما تعلم .
ونحن لدينا خبوب وزراء ومسشتارين دون نجاح لاي وزير في مجالة وانتم لماذا كل يوم نسمع بتعيينكم لمشتارين جدد هل البلد بحاجة لهم واصلا اين البلد الذي يتم مشتارين له بهذا الكم المر .
معقول يتم تعيين كل من كان معارضا او حمل السلاح معقول ولسع هناك مجموعة الحلو ومحمد نور يريدون توظيفهم ايضا وزراء ومسشتارين وكل من يحمل السلاح غدا من اجل توظيفه .
اوقفوا توظيف المعارضين طالما انهم حاربوا الوطن يوما اصحاب العقول الفارغة .
حمدوك الثورة جابتكم عشان تعملوا لينا بلد مش كوم من الوزراء الفاشلون ؟