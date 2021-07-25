بتوجيهات منصور بن زايد..اتحاد الإمارات لكرة القدم يستضيف معسكر منتخب السودان





يستضيف اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم معسكر منتخب السودان في الفترة من العشرين من أغسطس المقبل وحتى السابع والعشرين منه، وذلك ضمن تحضيرات منتخب”صقور الجديان” لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم حرصه توفير كلّ أسباب نجاح المعسكر في دبي، بدءا من مقر إقامة ومواصلات وملعب وصالة تدريب وملعب لإقامة المباراتين الوديتين اللتين من المقرّر أنّ يخوضهما المنتخب خلال فترة المعسكر، إلى جانب تطبيق البرتكول الطبي المعتمد وإجراء الفحوصات اللازمة لأعضاء بعثة المنتخب السوداني.

وتأتي الاستضافة للعلاقة الوطيدة بين السودان والإمارات.

باج نيوز