الرئيس التونسي يهنئ الفائز بذهبية السباحة في أولمبياد طوكيو





هنأ رئيس تونس، قيس سعيد، السباح التونسي أحمد الحفناوي، الفائز بذهبية السباحة في أولمبياد “طوكيو 2020″، الذي انطلق في اليابان يوم الجمعة الماضي، ويستمر حتى 8 أغسطس/ آب المقبل.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على “تويتر”، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن تهنئة سعيد للحفناوي، جاءت خلال مكالمة هاتفية بينهما.وكتبت: “هنأ رئيس الجمهورية بإسمه وبإسم الشعب التونسي، البطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي، الذي فاز بميدالية ذهبية في مسابقة السباحة بدورة الألعاب الأولمبية”.

وتابعت: “إنه تتويج تاريخي صادف احتفال تونس بالذكرى 64 لعيد الجمهورية”.

وأحرز الحفناوي، الميدالية الذهبية في سباق الـ400 متر سباحة حرة خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الحفناوي سجل 3 دقائق و43.36 ثانية متفوقا على الأسترالي جاك ماكلوجلين.

وأصبح الحفناوي ثاني تونسي وعربي يحصد ثاني ميدالية في الألعاب الأولمبية التي تقام حاليا في اليابان.

وكان التونسي محمد الجندوبي، لاعب التايكوندو قد حصد أول ميدالية عربية في الأولمبياد.

يذكر أن إمبراطور اليابان، ناروهيتو، أعلن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، يوم الجمعة الماضي.

سبوتنيك