هبوط”12″ طائرة إثيوبية في مطار الخرطوم





أعلنت السلطات في السودان، هبوط 12 طائرة إثيوبية اضطراريًا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بسبب سوء الأحوال الجوية في مطار أديس أبابا.

وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان بحسب وكالة السودان الرسمية، الأثنين، أنّ مطار الخرطوم الدولي استقبل 12 طائرة إثيوبية هبطت فيه اضطراريٍا، ليلة الأحد وصباح الاثنين، لسوء الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية إلى 800 متر فقط في مطار أديس أبابا.

وأضاف” كانت الطائرات التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية متوجهة إلى العاصمة أديس أبابا قادمة من عدد من المطارات الأوروبية الآسيوية”.

وأشار عدلان إلى أنّ سلطات مطار الخرطوم تعاملت بمهنية عالية وبتنسيق تام مع كل الجهات ذات الصلة.

وأضف” استقبلت الطائرات الإثيوبية وقدمت لها كل الخدمات الفنية واللوجستية اللازمة حتى مغادرتها بسلام بعد تحسن الأحوال في مطار أديس أبابا، من دون أن تتأثر خدمات المطار وجداول طيرانها المعتادة إطلاقا”.

وشدّد إبراهيم عدلان على أنّ مطار الخرطوم يعمل كمطار احتياطي لمطار أديس أبابا في مثل هذه الظروف، بموجب ترتيبات دولية متفق عليها.

باج نيوز