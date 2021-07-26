مواطن أمريكي مقيم في الكويت مستاء من مناداته بكلمة “وافد”





نشرت وكالة أنباء “تفتيش الكويت” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تويتر، لمواطن أمريكي مقيم في الكويت مستاء من مناداته بكلمة “وافد”.

وقال الشاب الأمريكي في مقطع الفيديو: “درجة الحرارة وصلت هنا 47 درجة مئوية، وأعتقد أنها لا تريد أن تنخفض، في الأيام التي مضت انشغلت بالمعاملات الحكومية في الكويت، وفي كل مكان أذهب إليه أسمعهم يقولون لي “وافد””.

فيديو لـ استياء أمريكي مقيم بـ #الكويت من مناداته بكلمه “وافد”. pic.twitter.com/GBVg4OsW4D

— تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) July 26, 2021

​وتابع: “لا أعلم ماذا يعنون بالوافد، وافد هذا ووافد ذاك، أنا أمريكي ولا أريد أن أكون وافدا، توقفوا عن مناداتي بكلمة وافد”.

سبوتنيك