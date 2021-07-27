اجتماع مُغلق بين الحلو وعبد الواحد نور في كاودا





عقد رئيس الحركة الشعبية، القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان عبد العزيز آدم الحلو في كاودا بجنوب كردفان أمس، اجتماعاً مُغلقاً مع رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد نور.

ووصل نور إلى كاودا صباح الأحد، في زيارة هي الأولى من نوعها للمنطقة، وكان في استقباله بلويري القائد الحلو بحُضُور نائب رئيس الحركة الشعبية جقود مكوار مرادة ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبي عزت كوكو أنجلو والسكرتير العام للحركة الشعبية عمار آمون ورئيس مجلس التحرير القومي بالإنابة حواء مندو، وأعضاء المجلس السِّياسي والقيادي وقيادات السلطة المدنية للسودان الجديد وقائد الجبهة الأولى مشاة.

وطبقاً لتصريح صحفي، انخرط رئيسا الحركتين فور وصول عبد الواحد في اجتماع مُغلق قبل مُخاطبة قيادات الحركة الشعبية في اجتماع مطول بقاعة الشهيد يوسف كوة. وستستغرق زيارة نور إلى كادوا عدة أيام، وتمّ تكوين لجان عمل مُشتركة بين الطرفين.

صحيفة الصيحة