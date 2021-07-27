(صهر) عربات (بوكو حرام) خلال أيام
أعلنت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المُقنّنة، عزمها صهر العربات المضبوطة خلال الفترة المقبلة، واستمرار تسلُّم عربات (بوكو حرام).
يُذكر أنّ اللجنة كوّنها نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) برئاسة الفريق ركن د. الهادي عبد الله وعضوية (الأمن, الدعم السريع, الجمارك والشرطة).
وقال رئيس اللجنة الفريق الهادي لـ(الصيحة)، إنّ اللجنة ستشرع خلال أيام في ترحيل العربات المضبوطة بالولايات تمهيداً لمرحلة الصهر بجياد الصناعية، وأكّد مُواصلة اللجان المُصغّرة في حملات ضبط عربات (بوكو حرام)، وفق توجيهات اللجنة العليا للأجهزة الأمنية بمصادرة العربات وتسليمها للجنة.
وكان مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء مدثر عبد الرحمن نصر الدين، شَكَا خلال زيارة مدير عام الشرطة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم لإدارة المرور، من امتلاء باحات الإدارة وهيئة الجمارك بالعربات غير المُقنّنة، بجانب تسبُّبها في ازدياد جرائم تزوير وثائق المرور.
وكشفت الشرطة في وقتٍ سابقٍ، عن مصادرة (732) عربة (بوكو حرام) و(230) موتراً دون مستندات ومعالجات بحوش نادي النيل في الخرطوم.
الخرطوم- آثار كامل
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
القرار جيد ولكن يجب ان يقوم جياد قبل صهرها بتشليعها او تشلحيها فهى تحتوى على إسبيرات اصليه من المصنع وبالتالى ستوفر كمية من الاسبيرات للبلد وباسعار ستكون رخيصة لانها اسبيرات مستعلمة وسوف تفتح مصادر دخل للكثيرين لو احسنت الدولة الاستفادة منها وجياد من الافضل ان تشلحها قبل ان تبدأ كبسها وتقطيعها إلى قطع صغيرة حتى تستطيع وضعها فى الأفران وبالتالى لو لم تقوم بتفريعها من اجزاءها وصهر البودى فقط فإن تكلفة تجهيزها للصهر ستكون عالية جدا و ستكون بطيئة مما يكدس السيارات فى ساحاتها فالافضل تفك المكينات والجربوكس والكفرات و تسحب كل الاسلاك لانها نحاسية لها افرانها الخاصة بها ا، بالاضافة الى القطع الاخرى مثل الهوبات ، الدريكسون ، الطبلون بعداداته ، كمبرسور التكييف ، الرادايترات والمكثفات ، الابواب لو كانت بحالة ممتازة ويفضل البودى والقاعدة التحتية التى تعرف اصطلاحا بالشاسى او الكمر وإن كانت السيارات الصغيرة ليس بها هذه الاجزاء ، المهم ستكون هناك كمية صخمة من الاسبيرات يجب عدم هدرها و الإستفادة منها كأسبيرات مستعملة.