(صهر) عربات (بوكو حرام) خلال أيام





أعلنت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المُقنّنة، عزمها صهر العربات المضبوطة خلال الفترة المقبلة، واستمرار تسلُّم عربات (بوكو حرام).

يُذكر أنّ اللجنة كوّنها نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) برئاسة الفريق ركن د. الهادي عبد الله وعضوية (الأمن, الدعم السريع, الجمارك والشرطة).

وقال رئيس اللجنة الفريق الهادي لـ(الصيحة)، إنّ اللجنة ستشرع خلال أيام في ترحيل العربات المضبوطة بالولايات تمهيداً لمرحلة الصهر بجياد الصناعية، وأكّد مُواصلة اللجان المُصغّرة في حملات ضبط عربات (بوكو حرام)، وفق توجيهات اللجنة العليا للأجهزة الأمنية بمصادرة العربات وتسليمها للجنة.

وكان مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء مدثر عبد الرحمن نصر الدين، شَكَا خلال زيارة مدير عام الشرطة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم لإدارة المرور، من امتلاء باحات الإدارة وهيئة الجمارك بالعربات غير المُقنّنة، بجانب تسبُّبها في ازدياد جرائم تزوير وثائق المرور.

وكشفت الشرطة في وقتٍ سابقٍ، عن مصادرة (732) عربة (بوكو حرام) و(230) موتراً دون مستندات ومعالجات بحوش نادي النيل في الخرطوم.

الخرطوم- آثار كامل

صحيفة الصيحة