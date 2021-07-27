جامعة السودان تطور الصناعات الجلدية بالاستفادة من الأضاحي
أطلقت الإدارة العليا لجامعة السودان مبادرة عبر الحاضنة التكنولوجية للصناعات الجلدية للاستفادة من جلود الأضاحي
وقال مدير الحاضنة السني ابراهيم إن الحاضنة أعدت خطة محكمة لجمع جلود الاضاحي أجازتها الإدارة وقامت بتمويلها وتوفير وسائل النقل لجمع الجلود ، فضلا عن التنسيق مع لجان المقاومة بمدينة بحري وحي شمبات خاصة بإبلاغ المساجد للقيام بإستلام جلود الأضاحي من المواطنين لتسهيل عملية الحصول على الجلود.
وأكد السني جمع الجلود في أيام العيد الأربعة حسب الخطة الموضوعة والتي كانت تستهدف جمع عدد ( 1000) من الجلود وتم جمع (1300) ووصفه السني بأنه عمل كبير يخدم بصورة كبيرة الحاضنة في الصناعات الجلدية.
وأشاد مدير الجامعة البروفيسور عوض سعد حسن بالدور الكبير الذي قامت به الحاضنة وبتنفيذ خطتها بصورة دقيقة ساعدت في جمع عدد كبير من الجلود يستفاد منها في تطوير الصناعات الجلدية بالبلاد وعلى مستوى إقليم الكوميسا.
و أضاف أنه سيتم توظيف جزء من هذه الجلود للجانب العملي والتطبيقي لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا لقسم هندسة الصناعات الجلدية.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
معظم الجلود تضيع سنويا لذلك يجب تكوين الية ثابته مع خطط واليات تكون جاهزة كل عام للحرص على جمع كل جلد . ويجب اعطاء من يجمع الجلود سعر معقول حتى ينشط في جمعه ويا حبذا لو كان ذلك طيلة العام لان الكثير من المناسبات على طول العام تضيع جلودها . ويمكن الاستفادة ممن يجمعون الخردة بادخال الجلود معها وتكليف من يشتريها منهم لانهم يدورون في الاحياء كل يوم وعلى مدار العام . او يمكن الاستفادة من التكنلوجيا بقيام من يملك جلد بالاتصال باقرب شخص يجمع الحلود عن طريق تطبيق او رقم تلفون مجاني . عدد الجلود في العاصمة لن تقل في العيد فقط دون باقي العام عن نصف مليون جلد وربما اكثر ناهيك عن اكثر من اربعة اضعاف هذا الرقم في مدن وقرى السودان المختلفه فهي ثروة هائلة تضيع عنا كل عام .