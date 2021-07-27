جامعة السودان تطور الصناعات الجلدية بالاستفادة من الأضاحي





أطلقت الإدارة العليا لجامعة السودان مبادرة عبر الحاضنة التكنولوجية للصناعات الجلدية للاستفادة من جلود الأضاحي

وقال مدير الحاضنة السني ابراهيم إن الحاضنة أعدت خطة محكمة لجمع جلود الاضاحي أجازتها الإدارة وقامت بتمويلها وتوفير وسائل النقل لجمع الجلود ، فضلا عن التنسيق مع لجان المقاومة بمدينة بحري وحي شمبات خاصة بإبلاغ المساجد للقيام بإستلام جلود الأضاحي من المواطنين لتسهيل عملية الحصول على الجلود.

وأكد السني جمع الجلود في أيام العيد الأربعة حسب الخطة الموضوعة والتي كانت تستهدف جمع عدد ( 1000) من الجلود وتم جمع (1300) ووصفه السني بأنه عمل كبير يخدم بصورة كبيرة الحاضنة في الصناعات الجلدية.

وأشاد مدير الجامعة البروفيسور عوض سعد حسن بالدور الكبير الذي قامت به الحاضنة وبتنفيذ خطتها بصورة دقيقة ساعدت في جمع عدد كبير من الجلود يستفاد منها في تطوير الصناعات الجلدية بالبلاد وعلى مستوى إقليم الكوميسا.

و أضاف أنه سيتم توظيف جزء من هذه الجلود للجانب العملي والتطبيقي لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا لقسم هندسة الصناعات الجلدية.

صحيفة السوداني