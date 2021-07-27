شرطة الخرطوم تواصل جهود منع وتجفيف الجريمة





واصلت محلية الخرطوم جهودها وحملاتها الرامية لمنع وقوع الجريمة وتجفيف منابعها ضمن خطط شرطة الولاية التفصيلية لحسم الظواهر السالبة والمخلة بالسلامة والطمأنينة العامة حيث نفذت حملة نوعية كبرى بواسطة مباحث المحلية على شارع النيل بالخرطوم لضبط معتادي الإجرام الذين ينشطون في تلك المنطقة وأسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد 9 من معتادي الإجرام أثناء شروعهم في كسر زجاج مركبة أسفل كبري المنشية بينما لاذ عدد 4متهمين بالفرار وتمت مطاردتهم بواسطة فريق المباحث حتى تمت السيطرة عليهم وتوقيفهم بالقرب من حلة كوكو كذلك نجحت الحملة المنعية في ضبط عدد 14من معتادي الإجرام على إثر كمين محكم أسفل برج الاتصالات وعلى ضوء ذلك تم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدائرة الإختصاص.

وفي ذات السياق وأثناء تمشيط قوة مباحث قسم الجريف غرب لدائرة الإختصاص تم ضبط عدد 3متهمين وبحوزتهم عدد 4بطاريات سيارات وذلك بجهة المعمورة شرقي الخرطوم وعند إخضاعهم للتحقيق أرشدوا عن السيارات التي تمت سرقتها وبناء علي ذلك تم إخطار الشاكين للتعرف علي المسروقات وتكملة إجراءات البلاغ بقسم شرطة دائرة الإختصاص وبمنطقة الشجرة شمالي الخرطوم تمكنت قوة الطوف الليلي من ضبط عدد 4متهمين وبحوزتهم غسالة ملابس تم إتخاذ إجراءات بلاغ بدائرة الإختصاص وبمنطقة السوق الشعبي الخرطوم نجح فريق المباحث المختص بالعمل الوقائي من ضبط متهم من أنشط معتادي الإجرام متخصص في جرائم النهب والسرقة وتوزيع الحبوب المخدرة بواسطة دراجة نارية بدون لوحات وبموجب ذلك تم إقتياده لقسم شرطة دائرة الإختصاص وتم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته تحت المادة 100/68والمادة 184 والمادة 11من الأمر المحلي.

الخرطوم: عرفة خواجة

صحيفة الجريدة