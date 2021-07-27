ابراهومه يبدي رضاءه عن المستوى الفني في لقاء الكأس





أبدى مدرب المريخ الكابتن إبراهيم حسين رضاءه عن النتيجة الأخيرة التي حققها الفريق، مشيراً إلى أن رحلة نيالا كانت مهمة حيث نجح الفريق في العودة بالهدف المهم وهو بطاقة التأهل إلى الدور القادم من بطولة كأس السودان. بالإضافة إلى العرض الفني الجيد في اللقاء إلى جانب تأكيد اللاعبين على رغبتهم في تقديم الافضل والمضي إلى الامام. مشيراً بحسب صحيفة السوداني، إلى أن اللقاء شهد مشاركة العديد من الأسماء في إطار سياسة تجهيز جميع اللاعبين للاستحقاقات القادمة.

الخرطوم (كوش نيوز)