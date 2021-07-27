خليلوزيتش يبدأ الاستعداد لمواجهة السودان





حرص وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب، لعقد اجتماعات متكررة مع أعضاء جهازه الفني، استعداداً لبدء تصفيات كأس العالم 2022 بقطر. ويتواجد منتخب الأسود في المجموعة التاسعة بجانب السودان وغينيا وغينيا بيساو. وسيواجه في الجولة الأولى المنتخب السوداني في بداية شهر سبتمبر المقبل بالرباط. ويسعى خليلوزيتش بحسب صحيفة السوداني، للوقوف على وضعية اللاعبين المرشحين لضمهم للقائمة النهائية. وكلّف أيضا مساعديه ستيفان جيلي ومصطفى حجي لوضع تقارير عن لاعبيه، بخصوص وضعيتهم مع أنديتهم وكذا الذين غيّروا فرقهم، دون استثناء وضعهم الصحي ومدى جاهزيتهم، خاصة أن بعضهم عانى من الإصابة كنصير مزراوي. وتقرر أن يدخل منتخب المغرب معسكرا مغلقا، في أواخر شهر أغسطس في مركز محمد السادس بضواحي مدينة سلا، استعدادا لمواجهة السودان، في مركب مولاي عبدالله بالرباط، على أن يواجه في الجولة الثانية منتخب غينيا.

الخرطوم (كوش نيوز)