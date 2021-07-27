وزارة النقل: يؤسفنا ان نقوم بنشر هذا البيان العاجل ولكن لابد من تمليك الحقائق لشعبنا الكريم





بسم الله الرحمن الرحيم وزارة النقل الخرطوم فى 27/7/2021م بيان توضيحي في البدء نهنئ الشعب السودانى الكريم بعيد الاضحى المبارك متمنياً الله ان يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات. رغم هذه الايام المباركة والجهود المبذولة من هيئة السكة الحديد فى نقل البضائع والركاب فقد حدثت تداعيات خطيرة من تخريب متعمد لخطوط السكة الحديد. يؤسفنا ان نقوم بنشر هذا البيان العاجل ولكن لابد من تمليك الحقائق لشعبنا الكريم. بتاريخ 27/7/2021 تعرضت خطوط السكة الحديد الى تخريب فى الكيلو 73 قبل محطة الرويان حيث تم تفكيك وسرقة معدات تثبيت الخطوط (بلنجات، مثبتات للفلنكة) ادت الى وضع خطير للغاية فى المسار لقطارات الركاب والبضائع. وهنالك قطار ركاب متوجهاً الى عطبرة من محطة الخرطوم وهو يسير بسرعة 70 كيلو فى الساعة ولولا عناية الله وانتباه سائقي القطار لحصلت كارثة محتمة قد تزهق فيها ارواح غالية وبريئة من الاسر الكريمة من مختلف ارجاء الوطن التى على متن هذا القطار حيث تم ايقاف القطار على بعد قريب من مكان التخريب. ان وزارة النقل وهيئة سكك حديد السودان تدين هذا العمل التخريبي الجبان الذي يهدد ارواح المواطنين ويعيق مسار نهضة السكة الحديد التى نعول عليها كثيراً فى التنمية الاقتصادية المرتقبة وتخفيف معاناة المسافرين عبر وسيلة نقل آمنة ورخيصة. وقد تم توجيه دوائر الاختصاص الفنية وشرطة السكة الحديد والجهات الامنية على اعلى المستويات للإسراع فى صيانة الخطوط المتضررة والقبض على الجناة وتسليمهم للعدالة. وهنا نناشد المواطنين الكرام الذين يسكنون قرب الخطوط الحديدية فى جميع انحاء السودان بان يكونوا عوناً لنا فى الحفاظ على ممتلكات الهيئة والتى هي ممتلكاتهم والإبلاغ الفورى للجهات الامنية والشرطية اذا لاحظوا اى انشطة تخريبية على امتداد الخطوط حتى يكون اسهاماً فى انقاذ الارواح والممتلكات. كما نذكر ان الادارة القانونية بهيئة السكة الحديد قد شرعت فى عمل مذكرة تفسيرية لوزارة العدل لتعديل قانون العقوبات الخاص بالتعدى والتخريب والتوصية بإنفاذ اقصى العقوبات للجناة باعتبار ان هذه التعديات مهددة للأمن الاقتصادى وأرواح المواطنين مما يعتبر من الجرائم الخطيرة المهددة للتنمية والاستقرار. ان هذه الجرائم توالت وتيرتها خلال شهر يوليو وعطلة عيد الاضحى حيث كانت هنالك ايضاً سرقات للمثبتات تهدد مسير القطارات من الباقير الى سوبا بكيلو 35 – 34 – 33 حيث تم حصر عدد 1873 طقم مثبتات فلنكة خرصانية بالإضافة للبلنجات كما وجدت ايضاً مثبتات مفقودة بالقسم القوز الكدرو بالاكيال 69 – 70 – 71 – 74 وقد تم معالجة اجزاء كبيرة من هذه العمليات التخريبية بفضل العاملين للهيئة السكة. سوف تكون هنالك اجراءات سريعة وعاجلة مع الاجهزة العدلية والامنية والشرطية لمعالجة هذه التعديات التي سوف يكون المسئولون عنها عبرة لمهددى أمن وسلامة الوطن والمواطن.

ميرغني موسى وزير النقل