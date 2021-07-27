المران يشهد عودة التش وملامسته للكرة .. المريخ يعود للتدريبات بالقلعة الحمراء





عاد فريق الكرة بنادي المريخ للتدريبات بالقلعة الحمراء في الرابعة من عصر اليوم (الثلاثاء) بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة يوم عقب العودة من نيالا والتأهل على حساب نادي ساهر نيالا للمربع الذهبي من كأس السودان، وشهد المران الذي أشرف عليه الجهاز الفني بقيادة إبراهومة وطاقمه المعاون عودة نجم المريخ احمد حامد التش للتدريبات، وقد بدأ اللاعب ملامسة الكرة في مران اليوم تحت إشراف الدكتور صلاح برسي كما شارك نجمنا السابق خالد النعسان في تدريبات الأحمر، وإشتمل المران على الإحماء والتدرب بالكرة، وقد أخضع الجهاز الفني اللاعبين الذين شاركوا في مباراة نادي ساهر نيالا إلى حمام ثلج لإزالة الإرهاق،وينتظر ان يواصل الأحمر تحضيراته إستعداداً لمواجهة أهلي الخرطوم في الأول من أغسطس المقبل ضمن بطولة الدوري السوداني الممتاز.

باج نيوز