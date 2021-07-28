(6) مليارات دولار حصيلة صادرات البلاد في (7) أشهر





أعلن رئيس غرفة المصدرين، عمر بشير خليفة، عن ارتفاع صادرات البلاد خلال الاشهر السبعة الماضية إلى 6 مليارات دولار.

ووجه انتقادات لاذعة للمؤسسات الحكومية العاملة في مجال الصادر، وشكى معاناتها في اداء الاجراءات، على مستويات المالية، الزراعة، المواصفات الجمارك التجارة، فضلاً عن التعامل مع 14 جهة، مطالباً بجمع اجراءات هذه المؤسسات عبر نافذة واحدة .

وانتقد رئيس الغرفة المصدرين، عمر بشير خليفة، في المؤتمر الصحفي حول” مشاكل الصادرات السودانية الحالية ما بين مأزق السياسات” امس، بنك السودان المركزي وتجاهله وعدم ابداء اي استعداد ومرونة للجلوس مع قطاع الأعمال للايفاء بمتطلباته ومناقشه قضاياه. واضاف :” سادي دي بطينة ودي بعجينة”.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني