شاهد بالفيديو.. راقصة طمبور حسناء تقدم فاصل من الرقص الساحر وتشعل حفل الفنان جعفر السقيد..وجمهور مواقع التواصل: (دا الرقيص ولا بلاش)





تداول محبي أغاني الطمبور السوداني مقطع فيديو قصير لحفل أحياه فنان الطمبور الشهير جعفر السقيد بإحدى قرى الولاية الشمالية موطن فن الطمبور.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد اهتم متداولوا المقطع مع فاصل الرقص الذي قدمته إجدى الراقصات مع كورس الفنان السقيد.



حيث ظهرت الراقصة بمفردها في بداية المقطع وهي تقدم وصلة من الرقص السريع والحركي, قبل أن تدخل مع كورس الفنان في رقص جماعي خطف أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بها وببراعته في الرقص المتناسق مع سرعة الطمبور مما دفع الكثير منهم لكتابة تعليق (دا الرقيص ولا بلاش).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين