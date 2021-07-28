الشيوعي: مَن يتحدثون عن عودة الحزب إلى الحرية والتغيير “حالمون”





أغلق الحزب الشيوعي، الباب أمام عودته من جديد إلى تحالف الحرية والتغيير، ووصف كل ما يُشاع أو يُثار عن أن الحزب سيعود للحرية والتغيير بـ”الحلم”.

وأكّد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف لـ(الصيحة)، أن موقف حزبه واضحٌ وهو الدعوة إلى اصطفاف جديد مع القوى الحقيقية التي تمثل الثورة والثوار، وقال “ما يحدث الآن في الساحة لا يمت لشعارات الثورة بصلة”، وأضاف “مُبادرتنا المطروحة ستناقش مع قوى الثورة الهميمة وما زلنا نبحث عن الحلول الجذرية والقرارات المُتأنية والمدروسة للخروج بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان”.

في سياق آخر، كشف يوسف عن تكوين لجنة للتحضير للمؤتمر السابع للحزب والاحتفال بتأسيسه الخامس والسبعين في (16) أغسطس المقبل.

الخرطوم ــ آثار كامل

صحيفة الصيحة