الصراعات تتفجر داخل نادي المريخ





ارتفعت وتيرة الصراع بين مجلس إدارة نادي المريخ المعتمد من قبل اتحاد كرة القدم بقيادة محمد موسى الكندو إلى جانب جناح الرئيس الموقوف آدم سوداكال والذي مازال يتخذ في القرارات ويبرم في الصفقات رغماً عن القرارات السابقة التي صدرت في حقه من قبل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم. وفي الوقت الذي اكمل فيه سوداكال الاتفاق مع المدرب الفرنسي ديغو غارزيتو بشكل نهائي حيث ينتظر أن يصل المدرب بحسب مصادر مقربة اليه الى العاصمة الخرطوم يوم الاثنين القادم، سارع مجلس إدارة النادي المعتمد من قبل اتحاد كرة القدم بقيادة محمد موسى الكندو في اصدار قرار يقضي بعودة المدير الفني المقال من قبل سوداكال الانجليزي كلارك الى منصبه مع اعتماد المدرب ابراهيم حسين ( ابراهومة) مدرباً عاماً. وبحسب السوداني جاءت الخطوة كإغلاق للباب أمام محاولات سوداكال بالتعاقد مع المدرب غارزيتو حيث أعلن مجلس الكندو رفضه لهذا الخيار، مشدداً على أنه تم التواصل مع غارزيتو وابلاغه بعدم صحة الاجراءات التي تم القيام بها من قبل الكندو فيما يتعلق بالمفاوضات. وشدد مجلس الكندو على أنه لن يتم اعتماد اي عقودات تبرم دون وضعها أمام المجلس لا سيما وأن الأخير سيدرج كل العقودات التي تبرم لاتحاد كرة القدم لاعتمادها يذكر في الوقت ذاته أن مصادر مقربة للمدرب ابراهيم حسين ( ابراهومة) أشارت إلى أن الأخير لم يتخذ حتى الآن قراراً واضحاً بشأن إمكانية عمله مع المدرب الفرنسي غارزيتو من عدمه، مؤكدة أن ابراهومة يركز على قيادة الفريق الى بر الامان فيما تبقى له من جولات خلال استحقاقات الموسم الحالي، ولم يتم ابلاغه بشكل واضح من قبل الادارة بإتمام التعاقد مع غارزيتو من عدمه، وتوقع مصدر مقرب من ابراهومة أن يكون للاخير موقف واضح سواء بالعمل والاستمرارية أم الاعتذار والمغادرة خلال الفترة القادمة.

الخرطوم (كوش نيوز)