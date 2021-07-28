مصدر يكشف تطورات وضع ياسمين عبد العزيز.. ورحلة مرتقبة للخارج





قال مصدر طبي، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، قد تسافر خارج مصر قريبا، لتلقي العلاج بعد الأزمة الصحية التي مرت بها، كاشفا آخر تطورات حالتها. وأوضح المصدر الطبي، أنه من المتوقع أن تسافر ياسمين عبد العزيز للعلاج في الخارج، مشيرا إلى أن الأمر الآن “متوقف على تحسن حالتها، وتعافيها من مرحلة الـ “psychic trauma”، وهي (الصدمة النفسية) الناتجة عن التدخلات الطبية والجراحية”. عملية جراحية جديدة المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أشار وفق اسكاي نيوز إلى أن الفنانة المصرية ستخضع لعملية جراحية جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار مشوار علاجها، لافتا إلى أن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، تتابع تطورات حالتها عن كثب وبشكل دوري. الزيارة ممنوعة من جانبه، طمأن الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة، جمهورها بالوطن العربي عبر أحد البرامج المصرية، موضحا أن حالتها تشهد تحسنا، لكن الزيارة مازالت ممنوعة عنها نظرا للظروف الصحية التي تمر بها. كما نفى دخول شقيقته في غيبوبة، موضحا أنها خضعت فقط لعمليتين جراحيتين في المعدة، وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة، ثم انتقلت لغرفة عادية بعد تحسن حالتها. وكانت حالة من الجدل قد سادت منصات التواصل الاجتماعي، إثر غموض وتضارب الحديث حول حالة عبد العزيز الصحية، ورغم ذلك التزم زوجها الفنان أحمد العوضي وأفراد أسرتها التكتم عن الأسباب الحقيقية وراء مرضها، وحرصوا على عدم الرد على الشائعات المتداولة لحين تحسن حالتها. لكن العوضى كتب عبر صفحته على “فيسبوك”، طالبا الدعاء بالشفاء لزوجته التي تخوض عملية جراحية.

الخرطوم ( كوش نيوز)