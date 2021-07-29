شاهد بالفيديو: مطربة سودانية تظهر بأزياء (مقطعة) وعارية ومحزقة وتثير جدلاً واسعاً بالسوشيال ميديا





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله مطربة سودانية شابة بدأت الظهور حديثاً على حد قول رواد مواقع التواصل وذلك من خلال العمل الذي قدمته بوجود عدد من الشباب في إحدي الرحلات التي أقاموها بمناسبة العيد .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد كانت المطربة ترتدي أزياء محزقة وشبة عارية أثارت جدلاً واسعاً وسط عدد من مشاهدي الفيديو والمتواجدين بالسوشيال ميديا .

دهشة كبيرة أصابت رواد مواقع التواصل بعد مشاهدتهم للفيديو الذي كانت تتغنى به المطربة ويقوم بعض الشباب بالتقاط الصور لها ،العديد من التعليقات الساخرة التي جاءت مصاحبة للفيديو والتي كان من أبرزها (لبس عاري وغناء سيرة أصلك ماستخرتي ).

الخرطوم :(كوش نيوز)