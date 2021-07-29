“نادي الهلال السعودي” يُطالب اتحاد الكرة بحكام أجانب





كشفت مصادر عن طلب تقدم به مجلس إدارة نادي الهلال لاتحاد الكرة بخصوص مباريات فريقه التي ستُقام على أرضه في الموسم المقبل.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن إدارة نادي الهلال، تقدمت بطلب رسمي لاتحاد الكرة؛ للاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لكافة مباريات فريقها التي ستُقام على أرضه في منافسات الموسم المقبل مما سيكلفها مبلغًا ماليًا يصل إلى 3 ملايين ريال و 285 ألف؛ للاستعانة بحكام أجانب.

يُذكر أن تكلفة الطاقم الأجنبي الواحد لإدارة المباراة حسبما أعلن اتحاد الكرة، 219 ألف ريال.

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