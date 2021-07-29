ميرفت حسين تكشف أسرار كورة البنات





كشفت الإعلامية ميرفت حسين تفاصيل بداية كرة القدم النسائية بالسودان وقالت لمصادر مطلعة انها حققت انتشارا واسعا خلال فترة وجيزة من خلال النشاط الرسمي بتنظيم وإشراف الاتحاد السوداني لكرة القدم، وقالت إن الرياضة النسائية موجودة بالسودان منذ فترة الاستقلال الأولى حيث كانت هناك فرق رائدات بالهلال والمريخ والموردة يمارسن مناشط رياضية مختلفة، لم تكن كرة القدم من بينها نسبة لخصوصية اللعبة وطبيعة المجتمع السوداني. واضافت بأنها في العام 2016م تلقت دعوة من المركز البريطاني لحضور منتدى حول كرة القدم النسائية الأفريقية بالقاهرة، وقالت إنهم بعد العودة من المركز البريطاني بدأوا مع مجموعة من الأخوة في تأسيس فرق كرة قدم نسائية. وقالت بأنهم بدأوا بجامعات الأحفاد والنيلين والسودان وأقاموا دورة خماسية برعاية الأستاذ الطريفي الصديق نائب رئيس الأتحاد السوداني لكرة القدم وقالت. إن نهاية الدورة صادفت زيارة وفد من الفيفا للخرطوم حضر المبارة الختامية، ومنها كانت الانطلاقة الحقيقية التي تطورت الى منافسة رسمية وتكوين منتخب وطني.

الخرطوم (كوش نيوز)