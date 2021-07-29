تحقيق في الأحمر بسبب “الصيني”





وجه رئيس نادي المريخ الموقوف آدم سوداكال بتكوين لجنة للتحقيق مع الجهاز الطبي بنادي المريخ، وقد كونت اللجنة برئاسة الدكتور مدثر خيري نائب الرئيس للشؤون الرياضية وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ المحامي عمر نقد والأستاذ فتحي عبدالله احمد عبدالله على أن ترفع اللجنة تقريرها لمجلس الإدارة خلال “24” ساعة. وبحسب صحيفة السوداني،فإن الجهاز الطبي سيخضع للتحقيق فيما يتعلق بعملية علاج نجم الفريق عماد الصيني الذي سبق وأن قام النادي بتسفيره للعلاج بالقاهرة من الإصابة بالعضلة الضامة كما أخضع اللاعب لجلسات علاج مرة أخرى إبان معسكر الفريق بالقاهرة، وينتظر ان يغادر اللاعب للقاهرة للعلاج من ذات الإصابة.

الخرطوم (كوش نيوز)