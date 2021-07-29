صدمة لجماهير البارسا.. ليونيل ميسي يغادر برشلونة مجددا





يبدو أن أزمة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة لم تنته بعد، ليواصل أفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل، غيابه عن المشاركة في فترة الإعداد رفقة الفريق الكتالوني، الذي يخضع لمرحلة الاستعدادات، من أجل بدء موسم الإنقاذ، الذي يقوده الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبلوجرانا، بعدما تقرر منحه فرصة ثانية، من خلال تجديد الثقة فيه، لمحو آثار الخيبات التي مني بها الفريق على مدار الفترة الأخيرة، ولكن يظل ملف تجديد ليونيل ميسي ضمن الأزمات التي تؤرق الهولندي قبل بداية مهمته في الموسم الجديد. ميسي قضى فترة إجازة في ميامي، قبل أن يعود إلى برشلونة خلال الساعات الماضية، ولكن المفاجأة كانت في رحيله مجددا عن برشلونة، ومواصلة رحلته خارج إسبانيا، الأمر الذي أثار العديد من علامات الاستفهام حول سبب مغادرته إسبانيا في تلك الفترة، التي من المقرر أن يخضع فيها لفترة إعداد من أجل الاستعداد للموسم الجديد مع البلوجرانا، أو استكمال إجراءات تجديد عقده التي تأخرت بسبب انشغاله مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2021. بحسب ما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ليونيل ميسي استقل طائرته الخاصة، التي هبطت في برشلونة، من أجل الوصول إلى دومينيكا، ليستكمل فترة إجازته، ولم يخرج البرغوث الأرجنتيني من المطار، الأمر الذي أثار غضب ومخاوف جماهير برشلونة، التي كانت تستعد لاستقباله، أملا في وصوله من أجل تجديد عقده الذي انتهى في يونيو الماضي. عودة ليونيل ميسي تحدد مصير العديد من الأسماء داخل برشلونة، الذي يحتاج للتخلص من عدد من لاعبيه، ليحصل على فرصة استعادة ميسي مجددا، وبالفعل استقرت الإدارة على إطلاق سراح العناصر غير المؤثرة، بقرار من الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبلوجرانا، خاصة بعد حسم 4 تعاقدات لتدعيم الفريق، ممثلة في سيرجيو أجويرو، ممفيس ديباي، إيريك جارسيا.

الخرطوم ( كوش نيوز)