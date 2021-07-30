شاهد بالفيديو: (جديد القونات) بعد ظهورها بملابس غريبة ومثيرة هاجر كباشي تخلق ضجة إسفيرية كبيرة عبر مواقع التواصل





تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة هاجر كباشي مرتدية أزياء مثيرة أثناء تغنيها في حفل.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد كانت كباشي ترتدي بنطلون وقميص من نفس النوع لكنهما قصيران بجانب تغنيها باغنيات الطرب التي أصبحت مسيطرة على السوق .

هاجر كباشي أثارت جدلاً كثيفاً وسط عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه المعلقين على الفيديو الذين أبدو دهشتهم من طريقة لبس هاجر كباشي وانخراطها في تقديم أغنيات الطرب .

الخرطوم :(كوش نيوز)