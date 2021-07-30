ملف المحترفين..اتحاد الكرة السوداني يصدم نادي الهلال





الهلال يبدي انزعاجًا بشأن خطوة اتحاد الكرة لا سيما وأنّ البطولة الإفريقية ستبدأ في سبتمبر.

صدم اتحاد كرة القدم السوداني نادي الهلال بشأن ملف المحترفين الأجانب، في وقتٍ يسعى النادي إلى دعم صفوفه استعدادًا للبطولة الإفريقية.

وقالت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز”، إنّ نادي الهلال خاطب اتحاد الكرة مستفسرًا عن بداية فترة الانتقالات، ليجئ ردّ الأخير بانطلاقة التسجيلات في أكتوبر المقبل.

وأفادت المصادر أنّ المدير الفني لنادي الهلال بقيادة البرتغالي ريكاردو أمنّ على اختيار ثلاثة لاعبين محترفين لدعم صفوفه فريقه في المرحلة المقبلة.

وأوضحت أنّ فورمينهو يشدّد على التعاقد مع مهاجم، ومدافع وظهير أيمن في الانتدابات الرئيسية المرتقبة.

ووفق المعلومات، فإنّ البرتغالي أكمل الاتّفاق مع اللاعبين في انتظار إكمال التفاصيل المالية التي ستقوم بها إدارة النادي.

وكان اتحاد كرة القدم السوداني قد قرّر انطلاقة التسجيلات في أكتوبر المقبل.

باج نيوز