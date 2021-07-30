وزير المالية يطلع سفراء الاتحاد الأوربي على موازنة العام المقبل





أطلع وفد سفراء دول الاتحاد الاوربي المعتمدين لدى السودان، من وزير المالية، على رؤية الحكومة لموزانة العام المقبل والمجالات التي تهتم بها والخطط التي تعمل على تنفيذها.

وقال وزير المالية د. جبريل ابراهيم في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن الحكومة تهتم بموارد السودان وإمكاناته الداخلية وهذا لايمنع الإستفادة من خبرات وتجارب الدول في تحريك هذه الإمكانيات.

وأضاف :” التعاون مع العالم لن يكون خصماً على السودان ولكنه إضافة حقيقية”.

ودعا جبريل دول الاتحاد الاوربي للوقوف مع الشعب السوداني والمساعدة في تنفيذ البرامج المقدمة من قبل الحكومة.

السوداني