النائب العام يدعو الجهات التى تشكل العمل النيابي للاصطفاف لحماية الحقوق





دعا النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان الجهات التي تشكل العمل النيابي للإصطفاف صفاً واحداً لحماية الحقوق، ورد الحقوق للشهداء وإعادة المفقودين لأسرهم ورد أموال الشعب المنهوبة مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقدمها هذه الجهات.

وقال النائب العام المكلف خلال الكلمة التى ألقاها بمناسبة تأهيل وأفتتاح مجمع نيابات الخرطوم شمال اليوم أن وكلاء النيابة أظهروا خلال الفترة الفائتة تماسكاً وتعاضداً يجب إستثماره في بناء نيابة قوية وقادرة وفاعلة، مؤكداً أن النيابة العامة تمتلك من الكوادر المؤهلة ماتستطيع أن تقدم بها عمل كبير ومميز مشيرا الى أن إصلاح بيئة العمل سيساهم في تركيز تلك الجهود لإنفاذ العدالة ولإكمال كل الملفات.

وأشاد مولانا مبارك بشريحة العاملين بالنيابة العامة موضحاً أنهم يمثلون ركيزة العمل النيابي، وأنهم يقدمون نموذج في التميز والإنضباط في تقديم الخدمة للمواطنين .

ودعا مولانا مبارك المحاميين للمساهمة في الحفاظ علي التغيير الكبير الذي شهدته البلاد عقب ثورة ديسمبر المجيدة وقال” نمد لهم أيادينا بيضاء من غير سوء ونؤكد أننا نحتاج لخبراتهم ودعمهم وأن عليهم أن يقدموا أقصي مايستطيعون لوطن يحتاج أن يقدم له الكثير”. وعبر مولانا مبارك عن شكره للأدوار المتعاظمة التي تقوم بها الشرطة، مشيراً الي ان عمل الشرطة لم يعد مرتبطاً فقط بتنفيذ أحكام القانون بل يتعداه الي حمل شعارات التغيير لبناء وطن جديد قوي وفاعل.

باج نيوز