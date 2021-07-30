سوداكال أكمل الاتفاق رسمياً مع غارزيتو وأنتوني والثنائي يصلان غداً





أكمل رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال الاتفاق رسمياً مع المدرب الفرنسي دييغو غارزيتو وأنتوني غارزيتو للإشراف على تدريب الفرقة الحمراء خلال الفترة المقبلة ومن المنتظر وصول الثنائي للخرطوم يوم السبت الموافق 31 يوليو 2021م.

الجدير بالذكر، أن المدرب الفرنسي سبق له أن قاد المريخ موسمي 2015م -2017م وقد حقق معه نجاحات كبيرة على المستوى الأفريقي، كما قاد عدداً من الأندية الأفريقية على رأسها مازيمبى الكنغولي والزمالك المصري.

(كوش نيوز)